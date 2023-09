Corinthians encara Grêmio em jogo-chave na luta contra a zona de rebaixamento

O Corinthians enfrenta o Grêmio nesta segunda-feira, às 21h, na Neo Química Arena, em partida atrasada da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a cabeça focada nas semifinais da Copa Sul-Americana, uma vitória sobre o tricolor gaúcho pode dar o fôlego necessário para o time do Parque São Jorge, que continua ameaçado pela zona de rebaixamento, afastar as chances de queda. A equipe porto-alegrense, por sua vez, vê o duelo como uma oportunidade para colar no vice-líder Palmeiras e, quem sabe, almejar tirar a primeira posição do Botafogo.

Apesar de ter ficado uma semana livre para trabalhar por causa da Data Fifa, o técnico Vanderlei Luxemburgo decidiu poupar jogadores importantes no duelo com o Fortaleza. Renato Augusto, Fagner, Fábio Santos e Matías Rojas ficaram em São Paulo aprimorando a parte física - Maycon cumpriu suspensão -, e assistiram à derrota por 2 a 1 do time alvinegro pela televisão. A tendência é de que o quinteto seja relacionado para o jogo desta segunda-feira.

Na 14ª posição, com 26 pontos, o Corinthians pode abrir oito de distância para o Santos, time que abre a zona de rebaixamento, caso vença o Grêmio. Após a derrota para o Fortaleza, Cássio afirmou que a equipe corintiana não pode mais vacilar e tem a obrigação de vencer os dois próximos jogos em casa. Na sexta-feira, a equipe de Luxemburgo volta a campo para encarar o Botafogo, mas a presença dos titulares é incerta. Isso porque o Corinthians faz o primeiro duelo da semifinal da Sul-Americana, contra o Fortaleza, apenas quatro dias depois, na terça, dia 26. A volta será dia 3 de outubro, no Ceará.