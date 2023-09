Verstappen fica 'satisfeito' com 5º lugar no GP de Cingapura após semana difícil

Líder isolado do Mundial de pilotos de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen acabou ficando fora do pódio ao final do GP de Cingapura, realizado neste domingo. Acostumado a acumular vitórias na temporada, ele relevou a quinta colocação diante das dificuldades que a Red Bull enfrentou na preparação para a corrida.

"Na verdade, tudo estava contra nós em termos de carros de segurança e tivemos que lutar muito por isso. O primeiro trecho correu razoavelmente bem até aquele safety car ser acionado. Depois todos correram com pneus novos e, então, não tive chance", afirmou o piloto em entrevista à Viaplay.

Ainda sobre corrida, o holandês lamentou os problemas com os pneus para tentar acompanhar o ritmo dos líderes da prova. "Eu realmente não consegui aquecê-los (os pneus) da maneira que eu queria e perdemos bastante tempo" afirmou.

Apesar de ter ficado fora do pódio, Verstappen viu progressos em relação aos treinamentos para a prova. "Acho que foi um pouco melhor na corrida, mas ainda não foi o nosso padrão normal. Precisamos entender porque o carro não apresentou o rendimento esperado na sessão de classificação. Na corrida, foi melhor. No geral, nosso carro não vai tão bem em circuitos de rua", completou.

Oitavo colocado na prova, Sergio Pérez, companheiro de Verstappen na Red Bull, seguiu a mesma linha de raciocínio do holandês. O alvo de suas críticas foi a ação do safety car. "Foi a pior situação possível. A entrada do carro de segurança foi no momento errado e fizemos o que era possível".

Na classificação do Mundial de Pilotos, Verstappen ocupa o primeiro lugar com 374 pontos. No segundo posto aparece seu companheiro de equipe com 223 pontos. A próxima etapa da Fórmula 1 está marcada para o dia 24 de setembro e acontece no Japão.