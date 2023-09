Hamilton desabafa após 3º lugar em Singapura: 'Arriscamos tudo'

Demorou, mas a Mercedes voltou a sentir o gostinho de brigar por vitória na Fórmula 1. Lewis Hamilton cravou a volta mais rápida do Grande Prêmio de Cingapura, hoje (17), e ainda terminou em terceiro lugar, atrás apenas de Carlos Sainz e Lando Norris. O britânico poderia ter ido ainda melhor, mas deixou que seu companheiro de equipe, George Russell, que bateu na volta final, duelasse com os pilotos de Ferrari e McLaren. No entanto, o heptacampeão exaltou o trabalho da escuderia alemã.

"Nós arriscamos tudo neste fim de semana e optamos por um número diferente de pneus na classificação para ter a opção do que fizemos hoje. Senti que era uma corrida com duas paradas, mas acho que a equipe fez um trabalho incrível para nos levar de volta ao topo", disse Hamilton.

O pódio em Marina Bay fez Hamilton superar Fernando Alonso e assumir a terceira posição do mundial de pilotos, com 180 pontos, atrás apenas de Sérgio Pérez, com 223, e do líder Max Verstappen, com 374. O britânico admitiu que precisa melhorar na qualificação para voltar a brilhar.