Gabigol 'interrompe' coletiva de Dorival Júnior e manda beijo para técnico do São Paulo

A coletiva de Dorival Júnior neste domingo, após a vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, foi brevemente "interrompida" pelo atacante Gabigol. O camisa 10 do time rubro-negro apareceu na sala de imprensa e mandou um beijo para o treinador do São Paulo, com quem trabalhou junto em 2022. A cena foi flagrada pelos jornalistas que estavam no local e viralizou nas redes sociais.

Torcedores rubro-negros viram o gesto como mais um indício de que a relação do elenco com o técnico Jorge Sampaoli não é das melhores. Outros criticaram o tom amistoso do jogador com o treinador rival justamente após uma derrota. Considerado um dos maiores ídolos do clube na década, Gabigol vem sendo alvo de críticas da torcida e foi vaiado ao ser substituído no segundo tempo da partida com o São Paulo.

É possível dizer que Dorival Júnior deixou saudade no torcedor do Flamengo. O treinador assumiu o time no ano passado e levou a equipe aos títulos da Copa do Brasil e da Copa Libertadores - este último tendo Gabigol como herói na final. Ele se demitiu ao fim da temporada ao descobrir que a diretoria trabalhava na contratação do técnico Vítor Pereira, que havia acabado de pedir demissão do Corinthians.

O Flamengo demitiu Vítor Pereira após três meses e cinco títulos perdidos: Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, Taça Guanabara e Carioca. A diretoria ainda teve de arcar com uma multa rescisória no valor de R$ 15 milhões para mandar o português embora. Para o cargo, Jorge Sampaoli foi contratado, mas a campanha irregular do time rubro-negro sob o comando do argentino já faz o torcedor pedir a sua demissão nas arquibancadas. A tendência, porém, é de que o treinador continue até o fim do contrato para o clube não pagar uma nova multa.

A finalíssima da Copa do Brasil acontece no próximo domingo, dia 24, às 16h, no Morumbi. Antes, o São Paulo recebe o Fortaleza, na quarta-feira, pela 24ª rodada do Brasileirão, às 21h30, enquanto o Flamengo viaja para enfrentar o Goiás, também na quarta-feira, às 19h.