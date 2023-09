Abel prioriza saúde mental para ter Palmeiras focado na caça ao líder do Brasileiro

O Palmeiras inicia a semana com uma boa notícia: diminuiu a distância para o líder de dez para sete pontos após os resultados da última rodada do Brasileiro. Preocupado em manter o time neste ritmo, Abel Ferreira vai aumentar seu raio de ação e, além dos trabalhos de campo, vai cuidar também da parte psicológica do grupo.

Após um período em que o Campeonato Brasileiro parou por causa dos jogos da Data Fifa, o treinador disse que os cuidados com a parte psicológica é também muito importante em um momento de definições das competições.