Verstappen adota discurso pessimista para o GP de Singapura

"Eu estava escorregando muito em todas as curvas. Também perdi muita aderência dianteira toda vez nas grandes zonas de frenagem. Raspava muito no chão, então eu não podia realmente frear como eu queria. Eu basicamente tive que adotar uma abordagem muito suave, caso contrário o carro iria muito para baixo, e isso não funciona em um circuito de rua, então foi realmente muito difícil."

Líder isolado do Mundial de Pilotos da Fórmula 1, Max Verstappen fará uma corrida de recuperação no Circuito de Marina Bay para continuar somando pontos, mas pode romper a marca de 10 vitórias consecutivas se não alcançar o posto mais alto do pódio. Além disso, este pode ser o primeiro Grande Prêmio sem vitória da Red Bull desde Abu Dhabi, em novembro de 2022.