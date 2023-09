Vasco e Fluminense protagonizam clássico no Engenhão em situações opostas

Em situações bem diferentes, Vasco e Fluminense farão mais um clássico carioca neste sábado, às 16h, no Engenhão, no Rio, na sequência da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time cruzmaltino busca a reabilitação para ficar em melhor situação na luta contra o rebaixamento, enquanto os tricolores defendem sequência invicta para seguirem entre os primeiros colocados.

No primeiro turno, o 'Clássico dos Gigantes' terminou empatado por 1 a 1, com gols de Lima, para o Fluminense, e Pedro Raul para o Vasco. Para a partida do returno, a expectativa é que cerca de 40 mil torcedores estejam presentes. Os ingressos foram esgotados ainda na quinta-feira.

Apesar de clara melhora no desempenho, o Vasco tropeçou nos últimos dois jogos, mas ambos fora de casa. Perdeu para o Palmeiras, por 1 a 0, e empatou com o Bahia, por 1 a 1. Como mandante, porém, vem de duas vitórias seguidas, contra Grêmio e Atlético-MG, ambas por 1 a 0.

Com isso, tem 17 pontos, em 18º lugar, atrás do Santos, que soma 21, mas já atuou na rodada. Os vascaínos, porém, têm um jogo a menos, em confronto direto com o América-MG, que também integra a zona de rebaixamento.

O técnico Ramón Díaz realizou alguns testes e promoverá mudanças no Vasco. O lateral-direito Puma Rodríguez ganhará nova chance na lateral-direita no lugar de Robson, que vinha sendo improvisado. Medel está suspenso e a zaga será formada por Maicon e Léo, com Zé Gabriel como volante, na frente dos zagueiros. Outra novidade será no ataque, com a entrada de Rossi no lugar de Gabriel Pec e que atuará ao lado de Vegetti. A última vaga está sendo disputado entre Sebastian, Alex Teixeira e Serginho.

Apesar dos últimos dois jogos, Díaz demonstrou confiança na manutenção do Vasco na elite. "Mensagem para todo mundo e para a torcida: o Vasco não vai cair, vamos lutar. Façam o que façam, o Vasco não vai cair. Vamos lutar até o fim, façam o que façam", cravou.

O Fluminense, por outro lado, está invicto há três jogos: venceu o América-MG, por 3 a 1, empatou com o Athletico-PR, por 2 a 2, e voltou a vencer o Fortaleza, desta vez por 1 a 0. Com a boa sequência, chegou a 38 pontos, na sexta colocação, e pode entrar no G-4 por conta das derrotas de Flamengo e Grêmio, que seguem com 39.

Nas últimas semanas, o Fluminense vem dividindo o técnico Fernando Diniz com a seleção brasileira. Além disso, precisa pensar nas semifinais da Copa Libertadores da América, em que enfrentará o Internacional nos dias 27 de setembro e 4 de outubro. Quem avançar, encara na final o Palmeiras ou Boca Juniors.

Fernando Diniz, aliás, cumprirá suspensão e será substituído pelo auxiliar Eduardo Barros. O lateral-direito Samuel Xavier será desfalque pelo mesmo motivo e Guga ganhará uma chance. Outro desfalque é o meia Paulo Henrique Ganso, que está com dores no joelho. Com isso, o volante Alexsander é o favorito para ser titular no meio-campo. O zagueiro Marlon e o lateral-esquerdo Marcelo, por outro lado, podem aparecer entre os relacionados após lesões.