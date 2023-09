Napoli marca no fim e busca somente o empate com o Gênoa fora de casa pelo Italiano

Atual campeão, o Napoli buscou o empate em 2 a 2 com o Genoa neste sábado, pela 4ª rodada do Campeonato Italiano. Jogando no estádio Luigi Ferraris, o time do francês Rudi Garcia marcou duas vezes na reta final do segundo tempo, com Raspadori e Politano, para garantir o ponto fora de casa.

O resultado mantém o Napoli na briga pelo G4 do Campeonato Italiano, com sete pontos, mas ainda distante da líder Inter de Milão, que tem 12 e está com 100% de aproveitamento na competição. Do outro lado, o empate também garante algumas posições ao Genoa, que chegou a quatro pontos.

Mesmo controlando o jogo, o Napoli viu o time da casa abrir o placar aos 40 minutos do primeiro tempo. O belga Koni De Winter serviu de cabeça para Mattia Bani abrir o placar no Luigi Ferraris. O árbitro de vídeo (VAR) analisou o lance e validou o gol do Gênoa.

No início do segundo tempo, aos 11 minutos, Kevin Strootman deixou com Mateo Retegui, que bateu sem chances para o goleiro Alex Meret. Precisando do resultado para se manter na briga pelas primeiras posições do campeonato, o Napoli voltou a controlar o jogo em busca do empate.

Com 31 minutos, Giacomo Raspadori recebeu de Jens Cajuste e soltou um chute forte no alto do canto esquerdo para diminuir. Antes do apito final, aos 39, foi a vez de Matteo Politano bater com força, agora do lado direito, para deixar tudo igual em Gênova.