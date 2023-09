Jesus explica Neymar na reserva: 'Objetivo é prepará-lo para a Champions'

Estreia com assistência e bom futebol

Neymar participou diretamente de quatro gols, com direito a uma assistência para o brasileiro Malcom, em sua estreia no Al-Hilal. O brasileiro entrou em campo com o placar já em 2 a 0, mas foi fundamental para construir a goleada de 6 a 1.

Líder do Campeonato Saudita, o Al-Hilal foca seus esforços agora na Liga dos Campeões da Ásia — torneio do qual é o maior campeão, com quatro taças. Além do Navbahor Namangan, Nassaji Mazandaran, do Irã, e Mumbai City, da Índia, completam o Grupo D.