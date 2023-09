Inter de Milão atropela o Milan em clássico eletrizante e se isola na liderança do Italiano

Em briga direta pela liderança do Campeonato Italiano, a Inter de Milão atropelou o Milan, em um clássico eletrizante, por 5 a 1 neste sábado, no estádio Giuseppe Meazza, pela quarta rodada. A equipe do técnico Simone Inzaghi venceu o 5º jogo consecutivo sobre o rival.

Com o resultado, a Inter passa a ser o único time com 100% de aproveitamento. Além disso, lidera de forma isolada, com 12 pontos, dois à frente da Juventus. O Milan acabou caindo para o terceiro lugar, com nove. O Lecce fecha o G-4, com sete.

A Inter de Milão não deixou o Milan respirar neste sábado e abriu o placar com apenas quatro minutos de bola rolando. Mkhitaryan recebeu dentro da pequena área e deu um leve desvio para fazer 1 a 0. Neste momento, o time rossonero ainda jogava de igual para igual.

O desequilíbrio começou a ficar mais evidente a partir dos 37 minutos, quando Thuram recebeu pela direita, cortou para o meio e mandou no ângulo. Em vantagem, o Inter apenas administrou o resultado para ir com 2 a 0 para o intervalo.

O melhor momento do Milan foi no início da segunda etapa, quando Rafael Leão, em uma finalização de dentro da área, diminuiu aos 11 minutos. Parecia que o time visitante conseguiria reagir, mas não. Aos 23, Mkhitaryan invadiu a área e soltou o pé para fazer 3 a 1.

Após o gol, o Milan se desorganizou por completo e levou o quarto aos 33, em um pênalti convertido por Calhanoglu. Já nos acréscimos, Frattesi recebeu um bonito passe dentro da área, em uma aula de contra-ataque da Inter de Milão, para selar a goleada.

A goleada contra o maior rival faz com que a Inter de Milão inicie sua trajetória na Liga dos Campeões em alta. O primeiro desafio será na quarta-feira, fora de casa, frente ao Real Sociedad. Já o Milan buscará a reabilitação no San Siro diante do Newcastle, na terça-feira.