GP de Singapura: relembre polêmica que atrapalhou Massa na briga por título em 2008

Cidade-estado localizada na Ásia, Singapura nunca foi referência no mundo do automobilismo. Não conta com um circuito tradicional ou mais badalado, nunca teve pilotos no grid da Fórmula 1. Mesmo assim, sediou um dos GPs mais famosos da história, em 2008. E parte desta polêmica vem sendo lembrada neste fim de semana, quando os pilotos correrão à noite, no horário local, neste domingo.

Há 15 anos, Singapura estreou no calendário da Fórmula 1. E a etapa tinha tudo para ficar marcada na categoria por dois bons motivos: foi a primeira corrida disputada à noite e foi a prova de número 800 na história do campeonato. Mas a lembrança mais comum ligada a etapa é o "Cingapuragate", episódio que voltou à tona nas últimas semanas por causa da movimentação de Felipe Massa na Justiça em busca do reconhecimento do título daquele ano.

O "Cingapuragate" ou "Crashgate" foi a manipulação do resultado pela equipe Renault, então chefiada pelo controverso Flavio Briatore. Abaixo, o Estadão relembra como foi a corrida que acabou prejudicando diretamente Massa na briga pelo título daquele campeonato, decidido por apenas um ponto em favor de Lewis Hamilton.