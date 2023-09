'Crashgate': Felipe Massa diz que F1 está percebendo a seriedade do caso

Em resposta, Marko cutucou Lewis Hamilton relembrando o título de 2008: "Foi terrível ver Massa comemorando por 20 segundos achando que havia conquistado o título no Brasil, e de repente tudo 'desapareceu'... Adoraria vê-lo conquistar esse título, e Hamilton, para quem recordes não são tão importantes, teria então um título a menos", disse o dirigente da Red Bull ao Kronen Zeitung, da Áustria.

Alheio à troca de farpas nos boxes de Cingapura, Felipe Massa acredita que as declarações deste final de semana são importantes para mostrar a importância da luta que o brasileiro vem travando na Justiça: "Acho que isso só mostra que estamos no caminho certo e que as pessoas na Fórmula 1 estão percebendo a seriedade e a importância do nosso caso".

O 'Crashgate' ocorreu em setembro de 2008, no Grande Prêmio de Cingapura, e envolveu grandes figuras da Fórmula 1. Após uma sequência de resultados não satisfatórios nas pistas, o chefe da Renault, Flavio Briatore, coagiu o piloto brasileiro Nelsinho Piquet a bater o carro propositalmente, ocasionando o Safety Car que deu a vitória da corrida ao companheiro Fernando Alonso.

Apesar do escândalo ter ocorrido com a Renault, ele foi decisivo para o título do campeonato mundial daquele ano. Isso porque, com o acidente de Piquet, Massa entrou nos boxes para trocar os pneus e sofreu um incidente com a equipe, que lhe tirou da primeira posição para a 13ª. Se revogada a corrida de Cingapura em 2008, o brasileiro seria campeão da categoria, superando Hamilton.

"Como eu sempre disse, estou buscando a justiça, o meu sonho de criança, um título para toda uma nação, para os brasileiros. E para os tifosi (torcedores fanáticos da Ferrari) também. Essa é uma luta totalmente minha e da minha família, por isso fizemos de tudo para ter os melhores profissionais do mundo ao nosso lado".