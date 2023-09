Com gol de Rodrigo no fim, Criciúma vence o Mirassol e entra no G-4 da Série B

Com gol aos 50 minutos do segundo tempo, o Criciúma venceu o Mirassol, de virada, por 2 a 1, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado colocou o time catarinense no G-4 - grupo de acesso.

O Criciúma ganhou três posições e assumiu o terceiro lugar, com 48 pontos. Dois atrás do líder Sport (50). Já o Mirassol continua perdendo força na briga pelo acesso e permaneceu em 11º lugar, com 40 pontos. São sete de desvantagem para o Guarani, quarto colocado e que ainda jogará na rodada.

O primeiro tempo foi fraco tecnicamente, apesar dos dois gols marcados. Isso porque Criciúma e Mirassol tiveram muita dificuldade na troca de passes e pouco finalizaram param exigir maior trabalho do goleiro adversário. A igualdade acabou sendo merecida no intervalo.

Mesmo fora de casa, o Mirassol abriu o placar aos 23 minutos. Após cobrança de falta ensaiada, Lucas Ramon apareceu no meio da área e, mesmo sem sair do chão, cabeceou para as redes. Só que o Criciúma empatou logo depois, aos 26, quando Luiz Otávio mandou contra o próprio gol.

Na etapa final, o Mirassol voltou melhor e quase fez o segundo. Aos quatro minutos, Rodrigo aproveitou cruzamento na área e testou no travessão. Não demorou e aos 13 foi a vez de Lucas Ramon receber passe dentro da área e, cara a cara com o goleiro, finalizar mal.

Apesar da superioridade do Mirassol, o Criciúma não desistiu, pressionou nos minutos finais e foi coroado com gol da vitória. Aos 50, Fellipe Mateus levantou bola na área e Rodrigo, de cabeça, desviou para as redes. A bola passou entre as mãos de Alex Muralha, dando números finais ao jogo.

O Criciúma volta a campo na sexta-feira para enfrentar o Atlético-GO, às 21h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Já o Mirassol, no mesmo dia, visitará a Ponte Preta, às 19 horas, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA:

CRICIÚMA 2 X 1 MIRASSOL

CRICIÚMA - Gustavo; Rodrigo, Walisson Maia, Marcelo Hermes e Claudinho (Cristovam); Arílson (Crystopher), Rômulo (Barreto) e Marquinhos Gabriel (Hygor); Fabinho (Fernando Canesin) e Éder. Técnico: Cláudio Tencati.

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, Rodrigo Sam, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel (Camilo); Chico Kim (Julimar), Zé Roberto (Cristian) e Negueba (Fernandinho). Técnico: Mozart Santos.

GOLS - Lucas Ramon, aos 23; e Luiz Otávio (contra), aos 26 minutos do primeiro tempo; Rodrigo, aos 50 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Walisson Maia, Claudinho, Cristovam e Fabinho (Criciúma); Cristian e Neto Moura (Mirassol).

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

RENDA - R$ 276.560,00.

PÚBLICO - 14.070 torcedores.

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).