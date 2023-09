Botafogo quebra jejum de nove jogos na Série B ao superar o Atlético-GO por 1 a 0

Depois de nove jogos de jejum, o Botafogo voltou a vencer na Série B neste sábado, ao aplicar 1 a 0 no Atlético-GO, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 28ª rodada. O gol da vitória foi marcado pelo lateral Jean Victor, ainda no primeiro tempo, e deixou o time paulista com 38 pontos, no 12º lugar. Os goianos, que não perdiam há seis rodadas, continuam com 44, em oitavo, e ainda fora da zona de acesso.

Esta esperada vitória botafoguense deixa para trás a sequência negativa de cinco empates e quatro derrotas. Além disso, o time está bem perto de garantir sua permanência na próxima temporada. A sua última vitória tinha acontecido na 19ª rodada, no fechamento do primeiro turno, quando bateu o Londrina por 2 a 1, dia 24 de junho.

O Atlético-GO, que não sofria gol há cinco rodadas, teve uma atuação abaixo da crítica. Voltou a tomar gol e segue como quarta pior defesa, com 35 gols, na frente apenas de clubes ameaçados pelo rebaixamento: Tombense, Londrina e ABC.

Contrariando os últimos jogos, o Botafogo, desta vez, começou no ataque e pressionando o Atlético-GO, que apareceu muito recuado. Apesar de rondar a área adversária, o time paulista finalizava pouco. Até chegou perto com Edson Cariús, aos 19 minutos, quando acertou o travessão. Porém, o lance acabou anulado pelo VAR, que anotou impedimento.

Melhor em campo, o Botafogo abriu o placar aos 27 minutos, após uma saída rápida de bola da defesa e que ficou nos pés de Madruga. Ele esperou o avanço e fez o passe lateral para Jean Victor, que ajeitou e chutou forte para as redes.

O Atlético-GO voltou com uma mudança técnica e tática promovida pelo técnico Jair Ventura. Ele colocou o atacante Airton na vaga do volante Matheus Sales. Mas na prática, pouco mudou. O time goiano continuou lento para sair da defesa e sem força ofensiva.

Atento, o time paulista quase ampliou aos 10, quando Ivonei recebeu a bola na intermediária sem marcação e soltou a bomba, que explodiu no travessão. O Atlético-GO seguiu atuando mal e demorou para buscar uma reação, só tentando na base do abafa nos minutos finais. Mas sem sucesso. Nos acréscimos, quase levou o segundo gol, aos 52, quando Edson Carioca recebeu sozinho dentro da área e chutou em cima do goleiro Ronaldo.

Pela 29ª rodada, o Botafogo vai enfrentar o Tombense, em Minas Gerais, no outro sábado (23), às 18h. O Atlético-GO tentará a reabilitação, em casa, diante do Criciúma, na sexta-feira, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 1 X 0 ATLÉTICO-GO

BOTAFOGO-SP - Matheus Albino; Ericson (Lucas Dias), Diogo Silva, Márcio Silva e Patrick Brey; Tárik, Guilherme Madruga, Thássio (Luiz Henrique) e Ivonei (Carlos Manuel); Lucas Cardoso (Edson Carioca) e Edson Cariús (Vidal). Técnico: Marcelo Chamusca.

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Bruno Tubarão (Rodrigo Soares), Luiz Felipe, Heron e Lucas Esteves; Matheus Sales (Airton), Rhaldney (Dodô) e Baralhas; Gustavo Coutinho, Shaylon e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura.

GOL - Jean Victor, aos 27 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jean Victor, Carlos Manuel, Diogo Silva, Guilherme Madruga e Luiz Henrique (Botafogo). Luiz Felipe e Dodô (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

RENDA - R$ 32.475,00.

PÚBLICO - 1.794 pagantes (2.046 total).

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).