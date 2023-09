Em treino com lagarto na pista, Leclerc lidera 1ª sessão do GP de Cingapura de F-1

Em treino marcado pela presença de um lagarto na pista, a Ferrari mostrou força nesta sexta-feira, na primeira sessão do GP de Cingapura de Fórmula 1. O monegasco Charles Leclerc foi o mais veloz no circuito de rua de Marina Bay, seguido de perto pelo companheiro de time, o espanhol Carlos Sainz Jr.

O piloto de Mônaco marcou 1min33s350, tempo bem inferior ao registrado no mesmo primeiro treino do GP de Cingapura do ano passado. Na ocasião, o inglês Lewis Hamilton havia sido o mais rápido, com 1min43s033. A diferença de 10 segundos se deve a mudanças no traçado de Marina Bay para a corrida deste ano.

A organização do GP eliminou uma sequência de quatro curvas. A série foi substituída por uma reta de quase 400 metros. Com a alteração, foi removida do traçado a curva 17, onde Nelsinho Piquet acertou sua Renault de propósito no famoso GP de 2008, incidente que motivou Felipe Massa a acionar a Justiça para tentar reconhecer o título daquele ano.

Com menos curvas e uma reta adicional, a pista de rua de Cingapura ficou mais rápida e também menos desgastante para os pilotos e os carros. Até o ano passado, havia a reclamação de que o alto número de curvas exigia demais dos freios, causando superaquecimento.

O primeiro treino do fim de semana foi realizado ainda sob a luz do sol, no período da tarde, pelo horário local - manhã de sexta, pelo horário de Brasília. Já a segunda sessão já deve ser realizada à noite, mesmo horário do treino classificatório e da corrida, no sábado e no domingo, respectivamente.

A sessão inicial não contou com maiores sobressaltos ou sustos na pista. O único incidente foi a presença de um lagarto no traçado. O animal atravessou o asfalto ao menos três vezes ao longo dos 60 minutos do treino. A bandeira amarela precisou ser acionada nas três oportunidades.

Na primeira aparição, Max Verstappen precisou desacelerar sua Red Bull para desviar do lagarto. O animal não foi atingido em nenhuma das três passagens pela pista.

Cada vez mais perto do tricampeonato, o piloto holandês foi o terceiro mais veloz da primeira sessão. Os ingleses Lando Norris, da McLaren, e Lewis Hamilton, da Mercedes, vieram na sequência.

Os pilotos voltam para o traçado às 10 horas (de Brasília) nesta sexta-feira para o segundo treino livre. O terceiro será às 6h30 de sábado. No mesmo dia, o treino classificatório está agendado para as 10h. No domingo, a corrida terá largada às 9h.

Confira o resultado do primeiro treino livre do GP da Cingapura:

1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min33s350

2º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min33s428

3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min33s476

4º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min33s522

5º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min33s540

6º - George Russell (ING/Mercedes), 1min33s695

7º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min33s725

8º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min33s974

9º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 1min34s042

10º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min34s066

11º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min34s568

12º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min34s639

13º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min34s657

14º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1min34s802

15º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min34s887

16º - Liam Lawson (NZL/AlphaTauri), 1min34s894

17º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min34s985

18º - Guanyu Zhou (CHN/Alfa Romeo), 1min35s456

19º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min35s474

20º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min35s778