Diego Hypólito relata drama em internação da irmã: 'Fez vídeo de despedida'

O ex-ginasta Diego Hypólito revelou detalhes dos problemas de saúde enfrentados pela irmã, a também ex-ginasta Daniele Hypólito, no começo do ano. Ela ficou mais de um mês internada para tratar de um quadro de pansinusite, uma inflamação em todos os seios paranasais da face, em estágio crônico.

"Ela ficou na UTI durante dois meses. Teve uma bactéria que baixou a imunidade e essa bactéria quase chegou ao cérebro. Teve conjuntivite, precisou operar a face. Depois voltou novamente para o hospital por uma outra situação: uma pedra no rim muito grande, com alguns centímetros. Teve que tirar essa pedra e inflamou depois", disse Diego, em entrevista ao programa "Sensacional", da Rede TV!

Daniele conviveu com uma série de internações em 2023. Em março, ela precisou ficar no hospital para tratar de uma bactéria na bexiga. Em abril, voltou a ser internada. Diego Hypólito contou, ainda, que devido à gravidade do quadro, a irmã, de 39 anos, chegou a se despedir de pessoas próximas por crer que não iria resistir.