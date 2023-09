Luxemburgo desdenha derrota em Fortaleza e admite prioridade para a Sul-Americana

Vanderlei Luxemburgo admitiu, em entrevista coletiva, nesta quinta-feira, após a derrota para o Fortaleza, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro, que a prioridade do Corinthians é a disputa da semifinal da Copa Sul-Americana.

O treinador disse que não teve seis jogadores em ação (Fagner, Renato Augusto, Fabio Santos, Rojas, fausto Vera e Maycon), que fazem a diferença e serão utilizados nos dois jogos da semifinal da Sul-Americana, diante do mesmo Fortaleza, dentro de duas semanas. "Não posso me preocupar com derrota. A conquista de alguma coisa necessita sacrifício. Vão ser jogos diferentes. Jogo decisivo tem outra característica. Muda totalmente."

E continuou. "Corinthians vai jogar como Corinthians. Tem de jogar pesado uma decisão. No Corinthians não se joga apenas com a condição técnica. É preciso disposição. Vamos enfrentar uma das maiores equipes do futebol brasileiro, que tem um padrão de jogo há três anos."

Luxemburgo criticou a postura do time nos minutos finais na derrota para o Fortaleza. "Tomamos um gol aos 49 minutos do segundo tempo, quando estávamos com a bola no ataque. Faltou segurar a bola, parar a jogada."

O técnico justificou a substituição de Moscardo por causa de cansaço. O jogador serviu a seleção olímpica na Data Fifa. Além disso, Luxemburgo explicou que só levou 21 jogadores para o Ceará porque preferiu não desfalcar a equipe de juniores que tinha um compromisso importante.