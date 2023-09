Ituano cede empate para Londrina e perde a chance de se reabilitar na Série B

No confronto que abriu a 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira, Londrina e Ituano fizeram uma partida bastante movimentada no Estádio do Café, no Paraná, mas acabaram empatando por 2 a 2. O time paulista, que vinha de duas derrotas seguidas, perdeu a chance de se reabilitar após abrir dois gols de vantagem nos primeiro minutos, mas ainda no primeiro tempo levou o empate.

O resultado, porém, não foi todo ruim. O Ituano chegou aos 33 pontos e aparece na 13ª colocação com seis pontos a mais que a Chapecoense, que tem 27 e é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Já o Londrina segue estacionado na 19ª e penúltima colocação com apenas 21 pontos.

Mesmo jogando fora de casa, o Ituano foi para cima no começo e conseguiu abrir o placar aos três minutos. Yann Rolim lançou na área e Matheus Cadorini, de primeira, cabeceou forte por cima de Neneca. Um belo gol. Depois do susto, o Londrina acordou para o duelo e quase empatou com Paulinho Moccelin, em uma cobrança de falta, aos 21.

Apesar da melhora, o Londrina viu o Ituano ampliar aos 28. Depois de mais uma trama entre Yann Rolim e Matheus Cadorini, o camisa 9 recebeu na área e bateu de primeira, no meio das pernas do goleiro. Mas, a partir daí, só deu Londrina que conseguiu buscar o empate.

Aos 36, o árbitro marcou pênalti após Paulinho Moccelin ser derrubado na área. João Paulo foi para a cobrança e não desperdiçou. Já aos 40, foi a vez do próprio Moccelin deixar a sua marca. Depois de um cruzamento na área, o camisa 7 dominou, deixou um marcador para trás e bateu na saída do goleiro. Tudo igual no placar: 2 a 2.

Na volta do intervalo, o jogo começou mais estudado no meio-campo, mas aos poucos as duas equipes foram se soltando em busca do desempate. A melhor chance do Ituano veio aos 25, quando Yann Rolim fez bela jogada pela direita e chutou de perna esquerda, mas a bola saiu tirando tinta da trave de Neneca.

A resposta do Londrina aconteceu aos 39. Garatty arriscou um chute de fora da área e obrigou Jefferson Paulino a fazer uma difícil defesa. Apesar da movimentação em campo, o placar não mudou.

Agora, os dois times voltam a campo apenas no próximo final de semana para a disputa da 29ª rodada da Série B. Na sexta-feira (dia 22), o Ituano recebe o Vitória no estádio Novelli Júnior, às 21h30. No sábado (23), Londrina visita o Sport, na Ilha do Retiro, no Recife, às 20h45.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 2 X 2 ITUANO

LONDRINA - Neneca; Ezequiel (Rodrigo), Gabriel, Rafael Vaz e Marcos Pedro; João Paulo, Moisés Gaúcho (Garraty) e Paulinho Moccelin; Ariel (Igor França), Wiliam Barbio (Everton) e Iago Dias (Brandão). Técnico: Roberto Fonseca.

ITUANO - Jefferson Paulino; Rhuan Rodrigues (Pacheco), Claudinho, Marcel e Mário Sérgio; José Aldo, Rafael Carvalheira (Lucas Siqueira) e Yann Rolim; Hélio Borges (Emerson Urso), Matheus Cadorini (Quirino) e Wesley (Felipe Fonseca). Técnico: Márcio Freitas.

GOLS - Matheus Cadorini, aos três e aos 28, e João Paulo, aos 35, e Paulinho Moccelin, aos 40 minutos, do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ezequiel, Garraty e Paulinho Moccelin (Londrina) e José Aldo, Lucas Siqueira e Marcel (Ituano).

ÁRBITRO - Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA - R$ 11.475.00.

PÚBLICO - 868 torcedores.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).