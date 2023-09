Grêmio enfrenta Red Bull Bragantino com o objetivo de alcançar o líder Botafogo

Em confronto direto pelo G-6, Red Bull Bragantino e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além das primeiras posições, o time gaúcho quer continuar com a esperança de título ainda viva.

O Red Bull Bragantino vem de um empate sem gols com o Cruzeiro e conta com o fator casa para se firmar na zona de classificação para a próxima edição da Libertadores. O time paulista tem 36 pontos. O Grêmio, por sua vez, venceu os dois últimos jogos, sendo que na rodada passada fez 2 a 0 no Cuiabá. O time gaúcho tem 39 pontos e ainda sonha em alcançar o líder Botafogo, com 51.

O técnico Pedro Caixinha tem boas notícias para o duelo. Os meias Raul e Eric Ramires, além do atacante Eduardo Sasha, foram liberados pelos médicos e devem ser relacionados. Os dois últimos podem ainda iniciar entre os titulares.

No entanto, nem tudo é para ser comemorado. Pedro Caixinha não poderá contar com os atacantes Alerrandro e Thiago Borbas, suspensos. Além disso, ainda conta com vários jogadores machucados.

"O jogo contra o Grêmio é uma partida com duas equipes que estão brigando na parte de cima, pelas mesmas coisas no campeonato. Acho que vai ser um jogo muito complicado, mas temos que fazer valer o nosso mando. Estamos fazendo uma grande campanha aqui dentro. Espero que a gente continue assim para conquistar a vitória contra um adversário direto, que vai nos colocar de volta para brigar lá em cima", disse o zagueiro Léo Ortiz.

Do outro lado, Renato Gaúcho só não terá o meio-campo Bitello, que está muito perto de ser anunciado pelo Dínamo Moscou, da Rússia. Além dele, o treinador não contará com o zagueiro Pedro Geromel, que voltou a se lesionar. Fora a dupla, Renato terá todos os jogadores à disposição, incluindo os atletas que estavam com suas respectivas seleções, casos de Carballo, Villasanti e Gabriel Grando. A exceção é o lateral Cuiabano, com dores.

Renato Gaúcho continua dando esperança aos torcedores de que ainda é possível alcançar o líder Botafogo. "Sabemos que é difícil, mas não é impossível. Enquanto houver chances matemáticas, vamos correr atrás. Tem muita coisa que está distante e a gente busca na vida. O futebol é assim também. O título está distante, mas eu já vi tanta coisa acontecer no futebol. E não é uma coisa tão difícil assim. O Botafogo estava fora da casinha. Nenhum clube conseguiu no Brasileiro se distanciar tanto como o Botafogo. O normal é aquele que está se disputando ali em cima o Palmeiras, o Flamengo e a gente", afirmou Renato.