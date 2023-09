Dorival aponta ansiedade por final ao explicar derrota: 'Impossível cobrar mais'

Dorival Junior apontou a final da Copa do Brasil contra o Flamengo como um dos motivos para o desempenho irregular do São Paulo na derrota para o Internacional, nesta quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Segundo o treinador é 'impossível virar a chave'. "Seria impossível cobrar mais do que os jogadores apresentaram. Todos os jogadores, de São Paulo e Flamengo estão pensando muito nos dois jogos que serão disputados. Todo mundo quer que chegue logo esse momento."

Dorival acredita que a postura são-paulina, domingo, no Maracanã, na primeira decisão, será totalmente diferente. "Jogo de domingo vai ser disputado com outra característica, em um outro momento. O Flamengo tem histórico de conquistas, mas o São Paulo tem a necessidade do título e é em cima disso que estamos trabalhando. Todos sabemos da importância histórica desta final."