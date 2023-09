Bitello é anunciado pelo Dínamo de Moscou, se despede do Grêmio e agradece Renato Gaúcho

Jovem talentoso do Grêmio, o meia Bitello foi oficializado nesta quinta-feira como reforço do Dínamo de Moscou, da Rússia, no qual assinou por cinco temporadas, até junho de 2028. O garoto de 23 anos relutou no início em jogar no futebol russo, mas acabou aceitando o desafio e agradeceu ao clube e ao técnico Renato Gaúcho.

Foram 93 jogos com a equipe gaúcha, na qual começou a atuar no time profissional com 18 anos. Bitello anotou 19 gols, um na decisão gaúcha de 2021, e outras nove assistências. No ano, era um dos parceiros prediletos do uruguaio Suárez, que buscava sempre jogadas com o garoto.

O jovem deixa Porto Alegre para sua primeira aventura europeia grato pelas oportunidades e dicas recebidas do técnico Renato Gaúcho, a quem fez questão de agradecer em emocionante post nas redes sociais. Óbvio, também não deixou de ressaltar o clube.

"Professor Renato, só tenho a agradecer por tudo. Por todos os treinos, os jogos, os ensinamentos, os conselhos, as resenhas, cada palavra que levarei comigo para a vida toda", escreveu. "Tu foi muito mais que um treinador para mim. De longe, estarei na torcida por ti e pelo time. Obrigado, Gênio", postou.

O Grêmio também usou suas redes sociais para desejar tudo de melhor ao jogador. "Obrigado, Bitello! Do guri que chegou à Base Gremista em 2018 ao atleta que sai em 2023, tu honrou as três cores. Foram 5 anos de gols em Grenais, títulos, raça e talento em campo. Feitos que estão imortalizados na memória de cada gremista. Sucesso, The King."