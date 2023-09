Bia Haddad sente o desgaste físico e cai em San Diego com derrota para Barbora Krejcikova

A brasileira Bia Haddad está fora do Torneio de San Diego, a nível WTA 500. Depois de ganhar duas batalhas por 2 a 1, a tenista sentiu o desgaste físico nesta quinta-feira, chegou a receber atendimento médico em quadra, e acabou eliminada após derrota por 6/4 e 6/3 diante da checa Barbora Krejcikova nas quartas de final.

Sétima cabeça de chave, Bia Haddad começou a partida contra a checa, a quarta favorita do torneio, mais uma vez sem desempenhar seu melhor tênis. Com erros bobos e sem confirmar o saque, viu a oponente abrir logo 5 a 1 no primeiro set, com duas quebras de vantagem. Como vinha sendo sua marca em San Diego, a brasileira não desistiu e reagiu.

Além de confirmar o serviço duas vezes, Bia ainda devolveu uma das quebras. Ela "entrou no set" tarde demais, porém, e não conseguiu buscar uma virada como havia realizado na quarta-feira, diante da ucraniana Marta Kostyuk. Krejcikova fechou em 6 a 4 aproveitando o saque.

O segundo set começou com a checa mais uma vez quebrando o serviço da brasileira. Bia Haddad pediu atendimento médico antes de ver a rival abrir 2 a 0. Estava com dores no quadril. As duas partidas da brasileira na competição foram desgastantes, em três sets e com aproximadamente três horas de disputa.

Visivelmente incomodada com o problema físico, a brasileira novamente sofreu a quebra, tentando apostar no saque e voleio e com semblante de dor. Com garra, seguiu na partida e abriu 15 a 40 no saque da oponente. Desperdiçou os dois break points, mas na terceira oportunidade, diminuiu, depois fez 3 a 2.

A brasileira teve duas chances para empatar em 4 a 4 e não conseguiu. Desta vez, Krejcikova conseguiu se safar. Bia Haddad acabou se abalando por não conseguir o empate e acabou se despedindo com nova quebra do seu serviço. Saiu com 0 a 40 no saque. A checa fechou no segundo match point.