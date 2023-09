Após rusgas no PSG, Mbappé e Neymar deixam de se seguir no Instagram

A amizade entre Neymar e Kylian Mbappé parece ter acabado. Os jogadores deixaram de se seguir no Instagram, confirmando os rumores de que nunca se deram bem durante o período em que jogaram juntos no Paris Saint-Germain. O jogador francês é a estrela solitária do time parisiense, que viu Lionel Messi ir para o Inter Miami, dos Estados Unidos, e Neymar aceitar oferta do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

A imprensa francesa começou a noticiar ruídos na relação entre os craques durante a "novela" pela renovação de contrato de Mbappé com o PSG, em 2022. Uma das exigências do astro da seleção francesa seria que Neymar fosse negociado. Mbappé não viu futuro no PSG com ele. Na mesma época, o brasileiro ativou uma cláusula contratual que estendeu seu vínculo com o time parisiense até 2027, irritando a diretoria, que já buscava se livrar do atleta.

O PSG travou com o Real Madrid uma longa batalha pelo atacante campeão mundial em 2018. Para seduzi-lo, a diretoria deu carta branca ao craque para que ele indicasse todas as suas preferências, inclusive podendo apontar companheiros de elenco que gostaria de ver fora de Paris. Mbappé teria criticado Neymar de não ser profissional e, por isso, não deveria continuar no clube. O francês renovou até 2024, mas teve de continuar como colega do brasileiro por mais uma temporada. A amizade estremeceu.