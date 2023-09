Vasco faz acordo com Ministério Público para liberar estádio de São Januário

A direção do Vasco chegou a um acordo nesta quarta-feira com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para liberar o estádio de São Januário. O clube assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que ainda precisa ser homologado pela Justiça Estadual. De acordo com o time carioca, a expectativa é por concluir o processo nos "próximos dias".

Se a previsão for concretizada, o Vasco poderá mandar o jogo contra o Coritiba, pela 24ª rodada, em seu estádio. A partida está marcada para o dia 21, quinta-feira da próxima semana. Antes disso, o time cruzmaltino fará o clássico com o Fluminense no sábado, dia 16, no Engenhão.

"A partir de hoje (quarta), começa a ver o TAC. E temos uma série de feitos, de obras e implementações tecnológicas neste cronograma, que vai até o fim do mes. Vários deles foram propostos pelo vasco e isso é benéfico para o Vasco e também para o futebol carioca. Isso vai beneficiar quem vai jogar em São Januário, já disponibilizamos o estádio para outros clubes", afirmou o atual CEO do Vasco, Lúcio Barbosa.

Ao assinar o TAC, o Vasco se comprometeu a fazer melhorias na operação dos jogos, principalmente no quesito segurança. E uma das novidades será o reconhecimento facial nas catracas do estádio, a ser implantando por fases, de acordo com o clube.

"A celebração do TAC vem para confirmar a raiz pioneira do Vasco da Gama, que buscou desde o início, em sua proposta de acordo com o MP-RJ, apresentar soluções que contribuíssem para a melhora coletiva da experiência do torcedor em dia de jogo, com as responsabilidades sendo divididas entre o clube e os órgãos públicos envolvidos organização de partidas de futebol, deixando assim um legado para o futebol carioca", registrou o clube, em comunicado.

Haverá ainda a instalação de câmeras de alta definição, com capacidade de captação de imagens com maior nitidez, "inclusive em ambientes com baixa luminosidade, possibilitando a identificação de infratores dentro do estádio".

O CEO do Vasco prometeu ainda mudanças que vão além do que é exigido pelo TAC. "Não vamos parar só no TAC, que já estava no nosso plano. Temos mais de 70 projetos de melhoria para São Januário, para melhoria do recebimento e escoamento do público", declarou Lúcio Barbosa.

O Vasco vem jogando longe do seu estádio há quase 90 dias. A última partida em São Januário aconteceu em 22 de junho, na derrota para o Goiás, pela 11ª rodada. No fim do jogo, torcedores lançaram objetos no gramado e houve confronto com a polícia, o que motivou a interdição do estádio.