Polônia anuncia demissão do experiente técnico Fernando Santos após somente seis jogos

A péssima campanha da Polônia nas Eliminatórias da Eurocopa de 2024, somente na quarta colocação em grupo com cinco equipes, custou o emprego do experiente técnico Fernando Santos, de 68 anos. O português foi demitido nesta quarta-feira após dirigir a seleção polonesa em somente seis partidas.

"A Federação Polaca de Futebol informa que a partir de 13 de setembro de 2023 o treinador Fernando Santos deixa de ser treinador da seleção polaca", informou a entidade. "Gostaria de agradecer ao técnico por trabalhar com a nossa seleção e desejo-lhe boa sorte nos seus próximos desafios esportivos", disse Cezary Kulesza, presidente da Associação Polonesa de Futebol. "A escolha de um novo treinador é agora uma prioridade da direção da PZPN", continuou o dirigente, prometendo anunciar o substituto rapidamente.

Fernando Santos foi contratado pelo ótimo trabalho na direção da seleção portuguesa, na qual sagrou-se campeão da Eurocopa de 2016 e da Liga das Nações de 2018/19. Chegou em janeiro para a vaga de Czeslaw Michniewicz sob enorme expectativa em levar o país, sem sustos, à nova edição da Eurocopa. Para isso, tinha de ficar entre os dois melhores em chave com Albânia, República Checa, Moldávia e Ilhas Faroe.

Mas bastaram cinco jogos nas Eliminatórias, com três derrotas, para a queda acabar inevitável. O treinador assumiu o cargo em janeiro e foi logo perdendo da República Checa, por 3 a 1, fora de casa. A reabilitação veio com 1 a 0 sobre a Polônia em Varsóvia. A equipe ainda repetiu o placar para superar a Alemanha em amistoso, deixando a torcida empolgada.

A Polônia, contudo, voltou a decepcionar longe de casa com 3 a 2 para a Moldávia. Se reabilitou na quinta-feira com 2 a 0 na frágil Ilhas Faroe, porém amargou mais um vexame a seguir, no domingo, caindo por 2 a 0 para a Albânia do brasileiro Sylvinho. Com novo tropeço, a equipe de Fernando Santos caiu para quarto na chave, com seis pontos. A Albânia lidera com 10, seguida por República Checa e Moldávia, ambas com oito.

"Apesar de estarmos terminando nossa cooperação, estou grato por ter liderado a seleção polaca e desejo tudo de melhor à Polônia e ao seu povo, que tão bem me acolheu enquanto aqui vivi", afirmou Fernando Santos.