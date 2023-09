Marquinhos elogia defesa e exalta 'jogo agressivo' da seleção contra o Peru

Herói da segunda vitória da seleção brasileira sob o comando de Fernando Diniz, o zagueiro Marquinhos fez elogios à defesa da equipe, mas fez questão de destacar o estilo mais agressivo do time em campo, sempre em busca do ataque. O único gol da vitória do Brasil sobre o Peru foi marcado aos 44 minutos do segundo tempo.

"Acho que essa vai ser a cara da seleção. Temos um jogo muito agressivo, o professor insiste muito nisso. Ao mesmo tempo, foi muito bom a gente não ter tomado gol na partida. A gente tem que buscar o resultado, independentemente da maneira que o adversário joga. Hoje saiu em uma bola parada, que ninguém imaginava, mas é onde se define jogo também", comentou.

Antes do gol sofrido, nos instantes finais da partida, a seleção balançou as redes por duas vezes, porém os lances foram anulados, ainda no primeiro tempo. A equipe ainda criou outras boas oportunidades ao longo dos 90 minutos. Se o ataque não conseguiu marcar mais gols, a defesa foi efetiva desta vez. Na estreia nas Eliminatórias, o Brasil havia sofrido um gol contra a Bolívia.

Na noite desta terça-feira, a equipe comandada por Diniz contou com o reforço de Gabriel Jesus, convocado de última hora para a vaga de Antony. O jogo marcou o retorno do atacante do Arsenal, fora da seleção desde que se machucou na partida contra Camarões, na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022.

"Nunca é fácil jogar contra eles aqui, na casa deles. Nossa equipe continuou focada rumo ao gol para conseguir a vitória, que era o que a gente queria. Graças ao time inteiro, a equipe vem evoluindo, foram três pontos muito importantes", celebrou o atacante.