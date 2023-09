Maior campeão pelo PSG, Verratti se despede e será companheiro de Rafinha Alcântara no Catar

O Paris Saint-Germain continua reformulando o elenco e se despediu nesta quarta-feira de mais uma peça importante: Marco Verratti, maior campeão com a camisa do clube, com 30 títulos. Após 11 anos defendendo as cores da equipe francesa, o meia italiano foi negociado com o Al-Arabi, do Catar, por R$ 240 milhões. Na nova casa, ele será companheiro do brasileiro Rafinha Alcântara, que deixou o PSG em 2022.

Depois da saída de Messi e Neymar, o PSG não trabalhava com a saída de mais peças importantes, mas acabou aceitando a proposta co clube árabe. Verratti estava em Paris desde os 19 anos e rapidamente conquistou um lugar no coração dos torcedores do PSG. Era tão querido que viu o clube recusar propostas da Inglaterra e do Barcelona.

"Fiquei muito orgulhoso de usar as cores do Paris Saint-Germain por mais de uma década, de conviver com tantos grandes jogadores e de ganhar 30 troféus. Paris, o clube e os seus torcedores terão sempre um lugar muito especial no meu coração. Serei parisiense para sempre", disse Marco Verratti, um dos primeiros reforços da gestão Nasser Al-Khelaifi.

O dirigente fez questão de agradecer ao italiano pelos serviços prestados em Paris. O clube postou um "muito obrigado", ao jogador. "O Paris Saint-Germain agradece sinceramente a Marco Verratti por tudo o que trouxe ao clube ao longo dos anos e deseja-lhe o melhor para o resto da sua carreira."

"Marco estará para sempre ligado ao Paris Saint-Germain. Ele desempenhou um papel importante em nossa grande história. Jamais esquecerei sua chegada em 2012, aos 19 anos. Desde então, ele sempre esteve ao lado do clube, dando todo o seu coração em campo e conquistando tantas coisas boas conosco", disse Al-Khelaifi.

O dirigente finalizou com uma mensagem de apoio. "Gostaria de agradecer sinceramente ao Marco e à sua família em nome de todos os que estão ligados ao Paris Saint-Germain. Ele sempre fará parte do clube. Desejamos-lhe o melhor nesta nova aventura."