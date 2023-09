Luva de Pedreiro é intimado pela Justiça a mostrar faturamento sob risco de multa de R$ 50 mil

O influenciador Iran de Santana Alves, mais conhecido como Iran Ferreira ou Luva de Pedreiro, foi intimado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) a mostrar os extratos de seu faturamento dos últimos 12 meses sob o risco de multa no valor de R$ 50 mil. Segundo o tribunal, a intimação ocorre pela falta de regularidade no pagamento do valor determinado a Allan Jesus, antigo empresário do jovem. Cabe recurso para a decisão.

Iran tem 15 dias para informar os valores de todas as suas contas bancárias. O influenciador é obrigado a fazer depósitos mensais em juízo até o valor de R$ 5,2 milhões, referente ao rompimento de contrato com Allan Jesus, ser atingido. Procurada pelo Estadão, a defesa de Luva de Pedreiro afirma que os extratos junto aos bancos já estão sendo providenciados para mostrar que os valores estão sendo pagos corretamente.

Foi determinado, ainda, que todas as empresas e instituições vinculadas ao influenciador devem informar detalhes sobre contratos firmados com Iran, incluindo valores pagos e prazo de vigência. Em junho do ano passado, Luva de Pedreiro assinou com Falcão. A lenda do futsal passou a agenciar a carreira do jovem.

Luva de Pedreiro encerrou sua relação com o empresário Allan Jesus após ambos entrarem em rota de colisão por questões financeiras em junho de 2022. Apesar de ter fechado acordos milionários, com empresas como a Amazon e a Pepsi, o influenciador alegou que teria na conta corrente somente R$ 7,5 mil. O agente, na ocasião, negou irregularidades e afirmou que alguns pagamentos a seu cliente estavam programados para o mês de julho e que o montante a ser recebido chegaria a R$ 2 milhões naquele ano.

Natural de Quijingue, pequena cidade de 27 mil habitantes a 320 quilômetros de Salvador, na Bahia, Iran Ferreira ganhou destaque nas redes com vídeos publicados no Instagram e no TikTok. Em um campo de várzea, ele mostrava a sua habilidade com chutes no ângulo, seguido do bordão "receba!".

Autointitulado Luva de Pedreiro - adereço que começou a usar para imitar os jogadores se protegendo do frio no inverno europeu -, os vídeos do jovem rapidamente se tornaram virais no mundo da bola e até fora dele. Neymar, jogadores do Bayern de Munique, Nenê (Vasco) e até o filho de Cristiano Ronaldo já reverenciavam o talento do baiano, que é o influenciador de futebol mais seguido no Instagram (20,5 milhões).

De lá para cá, Iran Ferreira passou a crescer cada vez mais nas redes e a ser chamado para eventos esportivos: teve a oportunidade de assistir à seleção brasileira jogar no Maracanã, andou de avião pela primeira vez, viu a final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool, em Paris, lançou uma linha de roupas casuais e conheceu Cristiano Ronaldo. Recentemente, ele anunciou que vai ser pai e colocará o nome do filho de Cristiano Ronaldo Júnior.