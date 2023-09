Time de basquete da Alemanha é recebido com festa em Frankfurt após título mundial

Dois dias após a surpreendente conquista da Copa do Mundo, a seleção masculina de basquete da Alemanha foi recebida com festa da torcida e com cumprimentos de autoridades, na cidade de Frankfurt, nesta terça-feira. Cerca de mil torcedores recepcionaram os jogadores e a comissão técnica liderada pelo treinador Gordie Herbert.

Na sede de um dos patrocinadores da seleção alemã, os atletas fizeram a festa da torcida, com direito a banho de champagne, fotos e autógrafos. Um dos mais animados era o armador Dennis Schröder, eleito o MVP da Copa do Mundo, disputada nas Filipinas, no Japão e na Indonésia até o domingo passado.

Parte da torcida era composta por crianças, surpreendidas pelo sucesso do basquete nacional. "Eu espero que possamos alcançar muitas crianças e idosos para que possam começar a jogar basquete também", disse Schröder, jogador que defende o Toronto Raptors na NBA.

Num país onde o futebol é o esporte mais popular, a campanha da Alemanha na Copa do Mundo inicialmente atraiu pouca atenção até a vitória surpreendente por 113 a 111 sobre os Estados Unidos nas semifinais, na quinta-feira.

A inesperada vitória trouxe impulso em casa antes da grande vitória sobre a Sérvia por 83 a 77 na final, disputada no domingo. Foi o primeiro título da Alemanha na Copa do Mundo. Mesmo assim, o sucesso histórico do time teve que disputar atenção com a demissão do técnico da seleção masculina de futebol, Hansi Flick, anunciada nos últimos minutos da final da Copa do Mundo de basquete.

De volta à Alemanha, a seleção de basquete contou também com o reconhecimento de autoridades e políticos locais e federais. O prefeito de Frankfurt, Mike Josef, exaltou a delegação e cumprimentou o grupo em nome do primeiro-ministro alemã Olaf Scholz. "Em nome da República Federal da Alemanha e do chanceler Olaf Scholz, parabenizo vocês pelo título mundial", declarou o prefeito, ao lado da ministra do Interior, Nancy Faeser.