Revista elege os 100 melhores escudos do futebol, com Palmeiras na lista

Por influência da Segunda Guerra Mundial, em 1942, tanto o brasão quanto o nome do time alviverde foram trocados para Palestra de São Paulo, subtraindo-se a cor vermelha e utilizando o verde, o amarelo e o branco. Depois, em setembro daquele mesmo ano, o clube passou a se chamar Sociedade Esportiva Palmeiras, nome atual, e adotou o emblema usado até hoje.

"É um dos nossos favoritos, com um design marcante em verde e branco, letras com balões no centro do emblema e estrelas que saltam em direção ao espectador", enaltece os profissionais da FourFourTwo.

Além dos quatro brasileiros, alguns outros clubes sul-americanos aparecem na lista, como os argentinos Boca Juniors, River Plate, Newell's Old Boys e San Lorenzo, o chileno Colo Colo e o venezuelano Estrella Roja. Entre os grandes da Europa, destacam-se Ajax, Arsenal de 1936 a 1949, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Benfica, Borussia Dortmund, Inter de Milão , Liverpool, Manchester United - de 1970 a 1973, Porto, PSG - de 1992 a 1996, e Real Madrid.