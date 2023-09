Ponte Preta prepara retorno de atacante Pablo Dyego visando reta final da Série B

Focado em voltar a vencer para continuar longe da zona de rebaixamento, a Ponte Preta está perto de ter mais um retorno importante para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Após o atacante Jeh, agora quem está na reta final de tratamento é Pablo Dyego.

O atacante não entra em campo há três meses, desde que machucou o joelho esquerdo no empate por 1 a 1 contra o Sport, no dia 11 de julho. Desde então ele está entregue ao departamento médico e precisou passar por uma artroscopia. A ideia da comissão técnica é contar com o atleta a partir das próximas rodadas.

Ele fez as primeiras atividades com bola, mas ainda está fazendo reforço físico e treinando em separado. No primeiro semestre, Pablo foi um dos destaques da clube, inclusive na conquista do título do Paulista A2. Neste ano, disputou 25 jogos e marcou nove gols.

Mas, Pablo Dyego ainda será desfalque no duelo desta sexta-feira contra o Vila Nova, fora de casa, no Estádio do OBA, em Goiânia (GO), às 19h. Por outro lado, o zagueiro Mateus Silva e o atacante André voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Já o atacante Everton segue como dúvida após voltar a sentir um desconforto no tornozelo esquerdo, onde já passou por duas cirurgias.

Atualmente, a Ponte Preta aparece na 14ª colocação com 32 pontos, cinco na frente da Chapecoense, que abre a zona de rebaixamento, com 27.