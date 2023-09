Messi falando inglês? Inteligência artificial faz craque dar resposta inédita no idioma

Um vídeo de Lionel Messi dando uma rara resposta em inglês durante uma coletiva de imprensa do Inter Miami chamou a atenção de fãs do craque argentino nas redes sociais. O atacante é conhecido por se recusar a falar o idioma, mesmo agora morando nos Estados Unidos. Porém, quem achou que o jogador finalmente tinha dado o braço a torcer está errado. O vídeo não passa de uma montagem, que contou com o uso da tecnologia para fazer o atleta falar a língua.

A peça foi criada pelo locutor e produtor argentino Javi Fernández, que gerou o vídeo por meio de inteligência artificial. A tecnologia impressiona por manter o tom de voz de Messi, chegando a reproduzir até mesmo um pouco do sotaque do atacante do Inter Miami.

A inteligência artificial é uma tecnologia que permite máquinas a reproduzirem a inteligência humana para tomar decisões de forma autônoma, baseadas em padrões e bancos de dados. Assim, é possível um sistema reproduzir uma voz em outra idioma com base em palavras e fonemas ditos anteriormente pela pessoa em questão. Para sincronizar o movimento da boca com o idioma, é possível usar a técnica "deepfake", que usa os mesmos padrões para modificar imagens e vídeos.

Diversos vídeos de Messi respondendo em espanhol perguntas de jornalistas em inglês surgiram nas redes sociais após a ida do jogador para os EUA, levantando a suspeita de que o craque se recusa a falar o idioma. A verdade é que o atacante nunca aprendeu a falar a língua e entende poucas palavras. Ele conta com a ajuda da mulher, Antonella Roccuzzo, para se comunicar durante viagens. Recentemente, o jogador Robert Taylor, do Inter Miami, revelou em entrevista ao canal Skysports que o argentino está fazendo aulas de inglês.

"Estou tendo aulas de espanhol e ele está tendo aulas de inglês. Ainda assim, o nível de conversa não é bom, mas dentro de campo é diferente. O futebol é uma linguagem em que, se você se relaciona com alguém, não precisa necessariamente falar a mesma língua. Você apenas joga bem junto", disse Taylor.