Filipe Luís se machuca e é nova preocupação no Flamengo para a final da Copa do Brasil

O Flamengo ganhou mais uma preocupação para a final da Copa do Brasil diante do São Paulo, nos próximos dois domingos. O lateral-esquerdo Filipe Luís sofreu uma lesão muscular no posterior da coxa direita, não foi relacionado para a partida diante do Athletico-PR, nesta quarta-feira, pelo Brasileirão, e pode ser ausência no jogo de ida da decisão.

O clube informou que o jogador ficará no Centro de Treinamento em tratamento ao lado dos companheiros Arrascaeta e Luiz Araújo, que se contundiram no penúltimo jogo antes da Data Fifa, dia 26 de agosto, contra o Internacional, e correm contra o tempo para tentarem jogar contra o time paulista.

Arrascaeta e Luiz Araújo foram diagnosticados com lesões musculares na coxa esquerda e com previsão de volta em somente um mês. Portanto, fora das finais. Mas mostraram enorme evolução clínica e torcedores e comissão técnica já têm a esperança de ver a dupla ao menos no jogo do dia 24, no Morumbi.

No caso de Filipe Luís, Jorge Sampaoli não deixou muito claro se o experiente jogador seria titular nas decisões, após ele aparecer no time com Ayrton Lucas no banco de reservas. De qualquer maneira, agora o técnico terá de quebrar a cabeça contra os paranaenses, pois Ayrton Lucas está suspenso.

Um zagueiro deve ser deslocado para o setor, com a possibilidade de mudança do esquema para três defensores. A lesão de Filipe Luís veio no período de treinos da equipe e muitos torcedores reclamaram que o clube não vem "cuidando bem" de seus jogadores. O veterano tem contrato somente até o fim do ano e o vínculo não deve ser renovado.