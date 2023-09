Alemanha ameniza crise com boa vitória sobre a França; Mbappé fica só na reserva

A seleção da Alemanha voltou a comemorar uma vitória após quase seis meses. No primeiro jogo sem o técnico Hansi Flick, demitido após goleada sofrida em casa para o Japão, por 4 a 1, no sábado, a tetracampeã mundial desencantou em alto estilo, superando a forte França por 2 a 1 em Dortmund, gols do veterano Thomas Müller e de Sané. De pênalti, Griezmann diminuiu, em jogo no qual o astro Mbappé ficou somente na reserva.

Depois de um 2 a 0 sobre o Peru em amistoso em março, a Alemanha entrou em queda livre, sofrendo derrotas para Bélgica, Polônia, Colômbia e Japão. Ainda empatou com a Ucrânia, por 3 a 3. O fim do jejum foi bastante comemorado, com muitos abraços entre jogadores e enorme festa da torcida que lotou o Signal Iduna Park, casa do Borussia Dortmund.

Em crise e pela primeira vez sem Hansi Flick, a Alemanha pisou no gramado em Dortmund Park sob enorme desconfiança. A questão era: como se comportaria diante da França, vice-campeã mundial?

De um lado estava uma seleção vindo de cinco resultados positivos sob a direção de Didier Deschamps, diante de uma anfitriã que não celebrava um triunfo há cinco partidas. Mas a resposta veio de imediato. Os comandados pelo interino Rudi Voller precisaram de somente três minutos para abrir o placar.

Em bela trama que começou pela direita, a invertida de bola chegou na esquerda. Henrichs recebeu na linha de fundo e cruzou para trás. Thomas Müller dominou e bateu, sem chances para Maigman. O veterano celebrou bastante.

Os alemães continuaram em cima na busca do segundo gol, mas tiveram um enorme problema antes do intervalo. Com desconforto nas costas, o meio-campista Gündogan teve de ser substituído logo aos 25 minutos.

Com Mbappé somente na reserva, a França demorou a incomodar. A cabeçada de Tchouameni acabou nas mãos de Ter Stegen. A Alemanha se defendeu bem e garantiu a vantagem até o intervalo.

Sem mexidas, mas com postura mais avançada, a França começou a etapa final pressionando e passando perto do empate com finalizações de Camavinga e Tchouameni, que exigiu bela defesa de Ter Stegen antes dos 15 minutos.

Disposta a apagar a má impressão deixada contra os japoneses, a Alemanha apostou em marcação forte para garantir o triunfo. Bem postada atrás, ampliou após saída errada de bola dos franceses e gol de Sané, aos 41 minutos.

O alívio durou somente um minuto. No lance seguinte, Sane fez pênalti em Camavinga e Griezmann diminuiu. Mas os alemães souberam administrar o resultado e não permitiram perigo a Ter Stegen.

INGLATERRA GANHA BEM

A Inglaterra visitou a Escócia no Hampden Park, em Glasgow, e somou um importante resultado. Com gols de Phil Foden, Jude Bellingham e Harry Kane, fez 3 a 1 na rival. Maguire, contra, anotou o de honra dos escoceses.

Em outros amistosos desta terça-feira, o Japão fez 4 a 2 na Turquia, a África do Sul superou o Congo por 1 a 0, mesmo placar da vitória da Coreia do Sul sobre a Arábia Saudita e do triunfo de Marrocos diante de Burkina Faso.