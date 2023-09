Maxi Silvera chega ao Santos com promessa de dedicação: 'Eu me sacrifico pelo time'

Com um discurso de dedicação em campo e também um futebol solidário, o uruguaio Maxi Silvera foi apresentado nesta segunda como reforço para o ataque do Santos. Com 26 anos, ele tem vínculo até o final da temporada e espera, nesse período, fazer os gols que o time necessita para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

"Sou um jogador que se sacrifica muito pelo time, tanto no ataque quanto na defesa. Deixo tudo em campo e vou agregar nesse ponto de vista. Temos de ter atitude, porque nesse momento, tem de ser assim", afirmou o jogador.

Na apresentação, Silvera disse que gosta de atuar como atacante de referência e falou que vai se dedicar muito para conseguir um espaço entre os titulares. Na Vila Belmiro, ele vai usar a camisa 17 e garantiu estar bem fisicamente apesar de não entrar em campo desde julho. "Fisicamente estou muito bem. Como você disse, não jogo desde o fim de julho, mas me sinto muito bem. Sempre me mantive treinando no Uruguai", afirmou.

Na entrevista, o uruguaio falou sobre a passagem sem brilho no futebol mexicano quando defendeu o Juarez e o Necaxa após ter sido artilheiro no Campeonato Uruguaio pelo Cerrito. "No México cheguei a jogar como volante ou como ponta. Isso foi novidade para mim e tive que ir me adaptando. Serviu para crescer como jogador", comentou.

CLUBE FAZ PROMOÇÃO

A diretoria do Santos vai disponibilizar gratuitamente 50 ingressos para todas as partidas em que o clube tiver o mando dos jogos para os confrontos que restam do Campeonato Brasileiro. Essa iniciativa já é válida para o duelo com o Cruzeiro, nesta quinta, e faz parte da adesão ao Pacto Nacional pela Consciência Vacinal.

Os ingressos serão para a arquibancada da rua José de Alencar, com entrada pelo portão 24. O local da retirada, por ordem de chegada, será na sobreloja da Santos Store, na Vila Belmiro.

Com 21 pontos, o Santos ocupa a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro e se encontra na zona de rebaixamento da competição. A equipe vem de duas derrotas e busca a reabilitação diante dos seus torcedores.