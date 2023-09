Guarani perde dois titulares para duelo contra o Tombense pela Série B

Após folga do fim de semana, o Guarani iniciou sua preparação para o duelo contra o Tombense, marcado para o próximo domingo, no Brinco de Ouro. O técnico Umberto Louzer terá o resto da semana para definir os substitutos do goleiro Pegorari e do volante Matheus Barbosa, ambos suspensos para o duelo válido pela 28.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A última partida do time de Campinas ocorreu na terça-feira, na vitória contra a Chapecoense, por 1 a 0, em Santa Catarina. O resultado deixou o Guarani dentro do G-4, zona de acesso, com 47 pontos.

A Data Fifa e a rodada desmembrada ajudaram o Guarani a recuperar o desgaste dos jogadores. O time não tem nenhum atleta no departamento médico, mas tem problemas disciplinares.

No gol, a tendência é que Louzer use Douglas Borges, reserva imediato de Pegorari. O goleiro já assumiu a meta do Guarani em três oportunidades nesta Série B e defende uma invencibilidade de três vitórias. Quando acionado, Douglas Borges está invicto com vitórias sobre ABC, Avaí e Atlético-GO e sofreu apenas um gol, contra os catarinenses.

No meio de campo, Lucas Araújo aparece como provável substituto de Matheus Barbosa. O mesmo entrou no segundo tempo contra a Chapecoense no lugar do companheiro e formou a dupla com Matheus Bueno. Outra alternativa é o volante Wanderson e o meia Isaque, caso queira formar um meio de campo com dois armadores.