Dudu agradece apoio e tem prazo de volta definida pelo Palmeiras: 'juntos de novo'

O atacante Dudu deu início, nesta segunda, a uma nova fase de recuperação da lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito com a fisioterapia no Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras. Emocionado por cumprir uma nova etapa e com retorno de nove meses a um ano para voltar aos campos definido pelo clube, o camisa sete falou sobre o atual momento.

"Sinceramente, nunca pensei que iria passar por isso: cirurgia no joelho, seis semanas sem colocar o pé no chão. Isso é muito doído, mas acontece. Hoje foi meu primeiro dia de fisioterapia, estou muito feliz de ter dado esse passo e por estar na Academia. Se Deus quiser, no ano que vem estaremos juntos de novo", afirmou o atacante.

A contusão que tirou Dudu dos gramados aconteceu na vitória de 1 a 0 sobre o Vasco no dia 27 de agosto, no Allianz. Submetido a uma cirurgia na semana passada, ele aproveitou o momento no clube para agradecer a dedicação dos funcionários do departamento médico.

"A gente vê o carinho dos funcionários e jogadores. Já tinha um amor e carinho pelo fisioterapeuta Marcelão (Gondo) e agora o sentimento é maior ainda. É agradecer a ele tudo que está fazendo por mim e também o carinho da torcida."

Sem o seu camisa sete à disposição, o técnico Abel Ferreira reuniu o elenco nesta segunda para uma conversa reservada na Academia de Futebol. Vice-líder do Brasileiro com dez pontos de desvantagem para o Botafogo (51 a 41), ele quer o time focado para buscar a vitória diante do Goiás nesta sexta-feira, no Allianz.

A definição da equipe deve acontecer somente ao longo da semana, quando o treinador português terá o retorno dos jogadores que participaram das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026. Ríchard Ríos, Gustavo Gómez, Raphael Veiga e Piquerez vão ser avaliados pela comissão técnica para saber se reforçam a equipe ou serão poupados.