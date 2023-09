Casares vê necessidade de 'ousadia' para São Paulo conseguir manter Lucas

Assim como aconteceu em 2012, Lucas pode conquistar um título inédito na história do clube. Em sua primeira passagem, o atacante foi um dos destaques na conquista da Copa Sul-Americana. 11 anos depois, o atleta busca colocar o primeiro troféu da Copa do Brasil na galeria do São Paulo. Para isso, o time do Morumbi terá que vencer o Flamengo.

Temporada aprovada

Apesar das eliminações precoces no Campeonato Paulista, na Copa Sul-Americana e a colocação abaixo do esperado no Brasileirão, Casares assume que aprova a temporada atual no âmbito esportivo. Para o presidente, o olhar é positivo por causa do que aconteceu fora de campo.

"Eu aprovo sim o que vivemos agora e as demais comigo como presidente. O resultado ficou abaixo do que o São Paulo desejava, mas o orgulho do torcedor voltou. O estádio mostra isso, a quantidade de pessoas nas ruas, o orgulho da torcida voltou", explicou Casares.