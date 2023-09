Avaí derrota Novorizontino e respira na luta contra o rebaixamento na Série B

O Avaí ganhou um fôlego na luta contra o rebaixamento ao superar o Novorizontino, que está lutando pelo acesso, por 1 a 0, nesta segunda-feira, no estádio da Ressacada, no encerramento da 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Paulo Eduardo marcou, contra, aos 32 minutos da etapa complementar.

Com o resultado, o Avaí pulou para o 15º lugar, com 30 pontos, abrindo três da Chapecoense, que ocupa a 17ª colocação. O Novorizontino tinha chance de assumir a vice-liderança, mas ficou em quarto, com 45. O Vitória, em primeiro, tem 49.

Um primeiro tempo sem emoção foi o panorama do confronto entre Avaí e Novorizontino. Apesar de jogar dentro da Ressacada, o time catarinense viu o rival ter mais volume de jogo. Por sorte, a equipe paulista falhou na criação e praticamente não levou perigo ao gol de Igor Bohn.

As melhores oportunidades aconteceram nos minutos finais. Aos 44, William Pottker achou Poveda, que fintou o zagueiro e exigiu grande defesa do goleiro Jordi. O rebote caiu nos pés de Bruno Cortez. O lateral errou o domínio e perdeu grande oportunidade de tirar o zero do marcador.

A resposta do Novorizontino foi imediata. Aos 45, Marlon acionou Willlean Lepo pela direita. O lateral mandou para a área e viu Ronaldo desviar a mandar a bola na trave.

No segundo tempo, o Avaí voltou melhor e deu trabalho ao Novorizontino. Aos 19 minutos, Felipe Bastos cobrou escanteio, Edinho pegou a sobra e exigiu boa defesa de Jordi. Do outro lado, Igor Bohn salvou o clube catarinense ao tirar uma bola de Douglas Baggio que entraria no ângulo, aos 27.

Melhor na partida, o Avaí conseguiu abrir o placar aos 32. Jean Cléber recebeu de William Pottker, após recuperar a bola no meio de campo, e tentou o cruzamento. A bola acabou desviando no zagueiro Paulo Eduardo e enganando Jordi, que nada pôde fazer.

Atrás do placar, Eduardo Baptista precisou mexer e chegou a colocar quatro atacantes em campo. O Novorizontino subiu na pressão, mas o Avaí se defendeu bem e conseguiu confirmar a vitória na Ressacada.

Na próxima rodada, o Avaí enfrenta o Vitória no domingo, às 18h, no Barradão, em Salvador (BA). No dia seguinte, às 21h, o Novorizontino recebe o Ceará, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 X 0 NOVORIZONTINO

AVAÍ - Igor Bohn; Thales Oleques, Douglas, Roberto e Cortez; Xavier, Rafael Gava (Gaspar), e Fellipe Bastos (Jean Cléber); William Pottker, Gabriel Poveda (Alan Costa) e Natanael (Edinho). Técnico: Eduardo Barroca.

NOVORIZONTINO - Jordi; Adriano Martins, Paulo Eduardo (Joãozinho) e Ligger; Willian Lepo;,Geovane (Luiz Gabriel), Marlon (Jenison), Rômulo e Reverson; Aylon (Douglas Baggio) e Ronaldo (Rodolfo). Técnico: Eduardo Baptista.

GOL - Paulo Eduardo (contra) aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

CARTÕES AMARELOS - William Pottker (Avaí); Adriano Martins e Willean Lepo (Novorizontino).

RENDA - R$ 133.948,00.

PÚBLICO - 7.472 torcedores.

LOCAL - Ressacada, em Florianópolis (SC).