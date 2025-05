Aspinall faz piada com impasse para encarar Jon Jones: "Lutar por um novo cinturão"

O imbróglio para confirmar a unificação do título peso-pesado do UFC contra Jon Jones pode já ter tirado a paciência de Tom Aspinall, mas não abalou o bom humor do lutador inglês. Prova disso é que, nesta segunda-feira (26), o campeão interino do Ultimate utilizou suas redes sociais para brincar com a situação que vive na organização.

Em uma publicação no seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), Aspinall, em tom sarcástico, sugeriu que teria novidades sobre o futuro da divisão dos pesados do UFC em breve, citando um cinturão fictício que seria criado para solucionar a falta da unificação entre os títulos linear e interino da categoria. O atleta britânico ainda aproveitou a oportunidade para cutucar Jon Jones, que tem demonstrado mais interesse em 'aproveitar a vida' do que em subir no octógono novamente para uma disputa contra ele.

"Notícias do peso-pesado chegando em breve. Desculpe, galera, eu vou lutar por um novo cinturão. Título peso-pesado do UFC, BMF, interino do interino. Aproveitando a vida", brincou Aspinall.