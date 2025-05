Poirier vs Holloway: Charles do Bronx aponta favorito em duelo pelo cinturão BMF

Trilogia

Esta será a terceira vez que os dois se encontram no cage. No primeiro embate, em 2012, o então novato Holloway foi finalizado com um triângulo de braço. Sete anos depois, em 2019, os dois protagonizaram uma batalha eletrizante de cinco rounds, com vitória de Poirier por decisão unânime. Agora, com o cinturão simbólico em disputa e o anúncio de aposentadoria no ar, o duelo promete fortes emoções. O vencedor sai com o título BMF - atualmente nas mãos do havaiano.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok