Nate Diaz perde a paciência com novatos do UFC: "Otários, vão se f***"

O veterano do UFC Nate Diaz voltou aos holofotes recentemente após criticar abertamente a postura de lutadores mais jovens da organização. Conhecido por seu estilo combativo tanto dentro quanto fora do octógono, o californiano demonstrou insatisfação com o que considera uma crescente falta de respeito por parte da nova geração do MMA.

Durante participação no podcast 'HJR', do ex-lutador Quinton 'Rampage' Jackson, Diaz abordou o comportamento de atletas mais novos que, segundo ele, utilizam seu nome como forma de ganhar visibilidade. Para o ex-desafiante ao cinturão 'BMF', a nova safra de competidores tem apostado em provocações gratuitas como estratégia de autopromoção.

"Esses idiotas que são tipo 10 ou 12 anos mais novos que eu no UFC tão aí falando 'Nate Diaz, você é um otário'. E eu fico tipo: por que está falando comigo assim, seu filho da p***? Todos esses idiotas", disparou.