Jean Silva nega recusa e projeta possível duelo com Diego Lopes: "Vou quebrar ele"

Rivalidade e atrito nos bastidores

Em agosto de 2024, quando ambos estavam em momentos distintos de suas respectivas carreiras, Jean Silva relatou um desentendimento com Diego Lopes nos bastidores de um evento. De acordo com 'Lord', seu agora concorrente, à época, entrou no ambiente em que ele estava e cumprimentou todos os presentes, menos ele, o ignorando completamente. Posteriormente, 'Franja' chegou a questionar a versão do representante da Fighting Nerds, mas já havia virado um alvo do compatriota.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok