Analistas questionam decisão de Topuria de romper com treinador às vésperas do UFC 317

O rompimento entre Ilia Topuria e seus treinadores - Jorge e Agustín Climent - às vésperas de sua disputa contra Charles Do Bronx, pelo título dos leves (70 kg), no UFC 317, continua sendo um dos assuntos mais comentados na comunidade do MMA. O tema, como era de se esperar, divide opiniões. Se por um lado, parte dos fãs do georgiano se preocupa com o possível impacto que a mudança trará no seu desempenho dentro do octógono, do outro, há quem acredite que o ex-campeão peso-pena (66 kg) não será afetado pela troca no comando técnico.

Mas não são só os fãs que têm discutido as ramificações da decisão do georgiano radicado na Espanha em sua carreira. Os principais analistas do esporte também já deram seus pitacos sobre a troca de treinador feita por Topuria, restando pouco mais de um mês para o duelo contra o ex-campeão peso-leve Charles Do Bronx, que está marcado para liderar o card do Ultimate no dia 28 de junho, em Las Vegas (EUA).

Separação amigável

Após a notícia pegar a muitos de surpresa, Jorge Climent - um dos agora ex-treinadores de Topuria - veio a público explicar a situação e afirmar que a separação aconteceu de forma amigável. De acordo com o profissional, o fim da parceria se deu por conta da mudança do ex-campeão do UFC de Alicante para Madrid, o que dificultou o trabalho entre eles.