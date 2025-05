Vinicius Lok Dog provoca rivais e promete: "Até o final de 2026 estou com o cinturão"

Confirmado no card do UFC 318, marcado para o dia 19 de julho, em New Orleans (EUA), o brasileiro Vinícius 'Lok Dog' já traça metas ambiciosas para sua trajetória na divisão dos pesos-galos (61 kg). Com um estilo irreverente e confiança elevada, o atleta encara Kyler Phillips de olho em voos ainda mais altos - e garante que a vitória virá de forma contundente. Segundo ele, o cinturão da categoria estará em suas mãos até o fim de 2026.

Conhecido pelo jeito marrento e pelas declarações sem filtro, o lutador vem ganhando notoriedade não só pelas performances dentro do octógono, mas também por sua personalidade provocadora. Sempre direto nas palavras, não hesita em projetar o próprio futuro como campeão e em minimizar os desafios pela frente - uma postura que divide opiniões, mas que certamente o mantém em evidência.

"A minha previsão é de que eu preciso de mais três lutas para estar lutando pelo o cinturão. Então essas três lutas que vão definir o meu caminho. Eu vou vencer o Kyler Phillips com certeza. No máximo, no segundo round. E aí eu já vou estar pegando um top 7, um top 8. Isso jogando bem alto, a gente espera menos. E aí na minha terceira luta já vou pegar alguém do top 5 já, seja quem for. A próxima já vai ser pelo cinturão, minha previsão é que, até o final do ano que vem, no máximo, eu vou estar disputando o cinturão e não só disputando, como vencendo e trazendo um cinturão para o Brasil. Então até o final de 2026 Lok Dog com cinturão da categoria 61 kg", declarou o atleta em entrevista exclusiva à Ag Fight.