Tom Aspinall muda o tom e anima fãs sobre possível superluta com Jon Jones no UFC

Nos últimos meses, Tom Aspinall vinha dando fortes indícios de que estava cansado da indefinição que paira sobre uma eventual superluta contra Jon Jones. O inglês, inclusive, desabafou sobre a batalha mental que travava e comparou o atual período com a época em que lesionou gravemente o joelho. Mas as evidências negativas recentes deram lugar a uma rara e otimista projeção do campeão interino dos pesos-pesados sobre uma eventual unificação de títulos contra 'Bones' - dono do cinturão linear.

Outro sinal positivo para os fãs de Aspinall é que o inglês segue ativo nos treinos e buscando evolução. Atualmente, inclusive, o campeão interino do UFC está na Holanda para afiar suas habilidades na trocação com o astro do kickboxing Rico Verhoeven. E foi exatamente entre um sparring e outro com o campeão do GLORY que Tom compartilhou as boas novas sobre seu futuro no Ultimate e um possível embate com Jones.

"Esperamos que sim, esse seria o melhor (cenário). Você está tendo uma exclusiva agora. Acho que sim, vamos enfrentar ele (Jon Jones). Ele é um cara imprevisível. Todo mundo tem uma ideia diferente do que você deveria fazer. Alguns dizem: 'Ah, você deve esquecer ele e aí ele vai lutar com você'. Outros falam: 'Quanto mais m*** você falar, menos ele vai querer te enfrentar'. E eu fico tipo: 'O que é isso?'. Nós deveríamos ser lutadores profissionais e lutar uns contra os outros, é isso que fazemos. Ao menos era isso que eu achava", declarou o inglês, ao canal de Rico Verhoeven, no Youtube.