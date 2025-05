Ex-UFC aponta Manel Kape como único rival capaz de destronar Alexandre Pantoja

Visto como um dos mais promissores pesos-moscas do MMA mundial na atualidade, Muhammad Mokaev viu sua trajetória no UFC se encerrar de forma prematura, após se desentender com alguns dirigentes da companhia, o que resultou na sua dispensa. Mesmo assim, o russo naturalizado inglês segue atento aos desdobramentos da divisão no principal evento de artes marciais mistas do planeta, e não deixa de dar o seu pitaco.

Em recente entrevista no canal do 'Youtube' de Chael Sonnen, Mokaev analisou o cenário da divisão dos moscas no UFC e apresentou um nome capaz de destronar o brasileiro Alexandre Pantoja, detentor do cinturão até 57 kg da liga. Na visão do jovem lutador de 24 anos, o lutador angolano Manel Kape - 6º colocado no ranking da categoria - seria o único rival com capacidade, principalmente mental, de vencer o atual campeão.

"O único cara que eu acho que pode vencer o Pantoja agora na divisão, eu diria, que é o Manel Kape. Esses caras estão na divisão há muito tempo. Sou um fã de Tim Elliott. Em 2017, eu assisti a luta dele ao vivo contra Demetrious Johnson. Ele foi um vencedor do The Ultimate Fighter. Depois, eu mesmo lutei contra Tim Elliott em 2023. Então, esses caras estão há muito tempo na divisão. Se você começou nessa divisão, cresceu com eles, você vai lê-los. Ele já os leu, então, basicamente ele só tem que ficar em forma e performar, é isso. Mentalmente, Pantoja está na cabeça deles", analisou Mokaev.