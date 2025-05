Ex-Contender Series sofre lesão grotesca na orelha em evento nos EUA; veja

Uma imagem de uma lesão grotesca chocou a comunidade do MMA no último final de semana (veja abaixo ou clique aqui e aqui). Com passagem pelo 'Contender Series', o lutador americano Zach Borrego foi quem sofreu a contusão, no evento 'Fury FC 104', realizado em Houston, no Texas (EUA), no domingo (25).

Derrotado por Brandon Holmes, Zach viu sua 'orelha de couve-flor' - como ficou conhecida a deformação apresentada principalmente por atletas de jiu-jitsu e grappling - praticamente explodir e deixar o cage completamente ensanguentado. Aparentemente, o momento responsável pelo grave corte sofrido por Borrego ocorreu nos segundos finais da luta.

Em uma espécie de 'blitz' final, Holmes foi para cima do ex-Contender Series e disparou vários golpes na lateral da cabeça de Borrego, até que a árbitra central interrompesse a luta e decretasse sua vitória por nocaute técnico. Logo após o término do combate, uma tomada de câmera bem próxima do local afetado chocou os profissionais responsáveis pela transmissão, assim como os fãs que acompanhavam o evento.