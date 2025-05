Conor McGregor troca o octógono pelos gramados e conquista título no futebol

Apesar da fama no octógono, o esporte bretão não é novidade na vida do atleta. Desde a infância, ele demonstrava interesse pelo futebol e, na juventude, chegou a tentar seguir carreira profissional, antes de optar pelas artes marciais, onde conquistaria reconhecimento global.

Nada de luta

Fora de ação no UFC desde 2021, quando sofreu uma grave lesão na perna durante a trilogia contra Dustin Poirier, o astro chegou a anunciar um retorno contra Michael Chandler. No entanto, o confronto foi cancelado devido a uma nova contusão. Aos 36 anos, acumula 22 vitórias e seis derrotas no cartel profissional.

Recentemente, Dana White, presidente do UFC, afirmou que não acredita em um retorno próximo do irlandês ao cage. Enquanto isso, ele segue chamando atenção fora do octógono - desta vez, levantando taça nos gramados.

BLACK FORGE F.C. ??

UCFL PREMIER DIVISION CHAMPIONS ?