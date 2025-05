Bisping deixa rixa de lado e defende indução de Vitor Belfort ao Hall da Fama do UFC

Há cerca de duas semanas, Vitor Belfort teve sua carreira reconhecida e foi induzido ao Hall da Fama do UFC. Com uma trajetória vitoriosa dentro e fora da organização, o veterano conta com a aprovação até mesmo de um famoso 'hater' pessoal: Michael Bisping. Ex-campeão peso-médio (84 kg) do Ultimate e desafeto declarado do 'Fenômeno', o agora comentarista britânico deixou a rixa com o brasileiro de lado e defendeu seu posto no seleto grupo da entidade.

A postura surpreendeu os fãs, visto que Bisping classifica Belfort constantemente como "o maior trapaceiro da história do esporte". Apesar das rusgas que possui com o brasileiro, Michael destacou as credenciais de Vitor e seus feitos dentro do UFC. Em entrevista ao site 'MMA Junkie', o ex-lutador e também membro do Hall da Fama mostrou jogo de cintura para conter o 'conflito de interesses' atrelado a si sobre o assunto.

"Quando analiso isso sem emoções, o cara foi campeão peso-pesado do UFC com 19 anos. Aí depois foi campeão meio-pesado e quase se tornou campeão peso-médio. Ele é o mais perto que já tivemos de um campeão triplo. Ele era um grande trapaceiro? Com certeza. Usava muitos esteroides? Sim, claro. Eu perdi um olho por causa desse cara. Ele pode enfiar o Hall da Fama dele no traseiro. Mas ele merece isso. Não podemos negar o que ele fez no octógono. Se isso não é uma carreira de Hall da Fama, eu não sei o que é. Gostando dele ou não, ele merece", opinou o inglês, sem papas na língua.